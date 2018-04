Motores João Rebelo Martins de regresso na Ferraria Por

O Raid da Ferraria marca o regresso do Campeonato Nacional FPM de Todo-o-Terreno no próximo fim de semana, e João Rebelo Martins não vai faltar à ‘chamada’.

Campeão do Desafio Polaris ACE em 2016, o piloto de Oliveira de Azeméis vai alinhar aos comandos de um Yamaha 1000R SS, idêntico ao do ano passado mas com a particularidade do motor de 2018 de turbocompressor.

“O carro está com mais alma e exige um tipo de condução diferente da que estou habituado”, refere Rebelo Martins, que alinha no Raid da Ferraria depois de faltar às provas da Sertã e Loulé devido às evoluções efectuadas no Yamaha. A seu lado terá o famalicense Pedro Pereira. Pereira, afastado da competição há uns anos, mas tem no seu currículo os troféus Mazda MX5, na velocidade, e Peugeot 206, nos ralis.

“Ter o Pedro ao meu lado é uma mais valia porque, além de um amigo, percebe como tudo funciona dentro de um automóvel de competição. Este ano optamos por fazer mais provas de Rally Raid porque isso prepara-nos para provas fora de Portugal, onde a navegação tem um papel importantíssimo”.

João Rebelo Martins não compete desde setembro, desde o Panafrica Rally, onde alcançou a quarta posição à geral e segunda em TT2, marcando dessa forma a sua estreia nos desertos africanos e, igualmente, a estreia de um português a competir com um SSV em África.