Motores João Ramos vence Baja do Pinhal Por

Depois de ter dominado o primeiro dia da Baja TT do Pinhal, João Ramos controlou a sua vantagem e impôs-se nesta prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno.

Aos comandos da Toyota Hilux do Team Caetano Racing, e acompanhado por Victor Jesus, o piloto de Gaia teve o começo de temporada que desejava no evento da Escuderia de Castelo Branco, cujo percurso se estendeu entre Oleiros e Proença-a-Nova, passando pela Sertã.

Os quase nove minutos com que João Ramos terminou esta Baja podem vir a ser alterados, uma vez que pende sobre o piloto de Gaia uma penalização por infração ao parque fechado na fase matinal deste segundo dia. Mesmo assim a vitória não deverá escapar ao piloto da Toyota Hilux.

Nuno Matos, que fora o principal adversário de Ramos no primeiro dia, ficou ‘fora da equação’ depois da transmissão do Opel Mokka Proto ceder, ao quilómetro 40 do segundo setor seletivo, já depois do piloto de Portalegre ter sofrido um furo. O que acabou por ‘jogar’ a favor de Pedro Ferreira, que na estreia aos comandos da Ford Ranger da South Racing alcançou um brilhante segundo lugar.

Da mesma forma Hélder Oliveira esteve em destaque, ao conseguir o último lugar do pódio. Para o piloto de Barcelos foi crucial não ter de ultrapassar concorrentes mais lentos como sucedeu na véspera, tirando partido do potencial do Mini Paceman. Tiago Reis, no Mitsubishi Racer Lancer, e Luno Carapeta, no Range Rover Evoque Proto, completaram o top cinco.

Destaque ainda para Rui Sousa, a quem o oitavo posto bastou para impor a Isuzu D-Max na categoria T2, enquanto Hugo Raposo fez o mesmo com a Nissan Navara em T8 e Gil Raposo foi o vencedor do Desafio Mazda.

Classificação final

1º João Ramos/Victor Jesus (Toyota) 5h17m35,6s

2º Pedro Ferreira/Hugo Magalhães (Ford) + 8m58,6s

3º Hélder Oliveira/Pedro Lima (Mini) + 12m04,4s

4º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 16m19,3s

5º Lino Carapeta/Rui António (Range Rover) + 26m14,8s

6º Miguel Casaca/Pedro Tavares (Nissan) + 26m59,4s

7º Luis Recuenco/Mónica Plaza (Toyota) + 27m31,3s

8º Rui Sousa/Carlos Silva (Isuzu) + 48m21,3s

9º Hugo Raposo/Joel Lutas (Nissan) + 1h13m46,6s

10º Arnaud Lepillez/Cedric Duple (Mitjet) + 1h17m33,3s