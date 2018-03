Motores João Ramos quer a vitória na Baja do Pinhal Por

Depois de ter visto fugir o cetro nacional de todo-o-terreno na época passada, João Ramos quer começar a nova temporada com um triunfo.

O piloto de Gaia assume que este fim de semana quer estar na luta pelo pódio na Baja TT do Pinhal, num ano em que também estará envolvido na Taça Ibérica de Todo-o-terreno, utilizando mais uma vez a Toyota Hilux do Team Caetano Racing e tendo novamente como navegador Victor Jesus.

Pela frente João Ramos terá três exigentes setores seletivos, após o prólogo em Oleiros, que será disputado no mesmo dia do primeiro setor cronometrado, numa prova que tem mais de 300 km cronometrados, com passagem pela Sertã e a terminar em Proença-a-Nova.

A confiança de João Ramos reside na boa preparação as época: “Correu bem a recente sessão de testes especificamente focada no ‘set-up’, e estou satisfeito com o comportamento da Toyota Hilux. Já testamos a suspensão, com uma pequena evolução nos amortecedores que o regulamento permite, e apesar do piso escorregadio apresentou bons níveis de motricidade”.

“Será o início de uma época desafiante, com equipas muito bem apetrechadas, por isso começar com um bom resultado é sempre importante. Por isso contem comigo para lutar pelo lugar mais alto do pódio”, remata o piloto do Team Caetano Racing.