João Moutinho prolongou contrato com o Mónaco até 2020

O médio internacional português João Moutinho, de 31 anos, prolongou o contrato com o Mónaco até junho de 2020, anunciou hoje o clube campeão em título da Liga francesa de futebol.

Moutinho, que chegou ao Mónaco em 2013/14, proveniente do FC Porto, vai, assim, ficar mais duas temporadas no clube monegasco, tal como o treinador português Leonardo Jardim e o avançado e ‘capitão’ colombiano Radamel Falcao, também ex-FC Porto.

Com a camisola do clube do principado, João Moutinho sagrou-se campeão gaulês em 2016/17 e soma para já 211 encontros, com 11 golos e 39 assistências, em todas as competições.

“É um jogador bem-sucedido, experiente e muito importante para o nosso projeto. É um exemplo para os nossos jovens, pelo que faz em campo, mas também fora dele”, afirmou o vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev.

Antes de chegar ao Mónaco, João Moutinho alinhou três temporadas (2010/11 a 2012/13) no FC Porto, que o contratou ao Sporting, clube que o formou, mas do qual saiu apelidado de ‘maça podre’, pelo então presidente José Eduardo Bettencourt.

