Motores João Monteiro repete triunfo nos SSV Por

A categoria SSV foi, à imagem da primeira prova da época, muito disputada na segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Na Baja TT de Loulé a vitória só ficou definida nos últimos quilómetros e premiou mais uma excelente corrida de João Monteiro, que aos comandos de um Can-AM levou a melhor, depois de na véspera o mais rápido ter sido Ricardo Carvalho, em Yamaha Turbo.

O ‘volte-face’ deu-se no último setor seletivo (142,1 km), onde Carvalho teve problemas de travões e perdeu o contacto com as posições cimeiras. Já Monteiro, que tinha terminado o primeiro dia em oitavo lugar, a 1m45s do líder, foi o mais rápido nos dois setores da segunda etapa, o que lhe permitiu chegar à vitória.

Os restantes dois lugares de pódio ficaram separados por apenas um segundo com Marco Silva a terminar no terceiro lugar, quando durante a maioria da prova algarvia segurou a segunda posição, ocupada no final desta competição, por Pedro Santinho Mendes.

David Tubarão, Lourenço Rosa e Pedro Grancha, todos em Can-Am, terminaram nas posições seguintes. Mário Franco em Yamaha foi o vencedor da Classe T2 para os SSV sem motorização Turbo.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno para os SSV regressa no final do mês (28 e 29 de abril) para disputar o Raid TT da Ferraria.