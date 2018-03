Nacional João Manzarra ataca veteranos da Universidade de Coimbra Por

João Manzarra acusa o Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra de ter “zero respeito democrático”, depois do anúncio de uma garraiada recusada por larga maioria.

O caso ‘nasceu’ há alguns dias. Em referendo, os estudantes da Universidade de Coimbra votaram a favor do fim da garraiada, descrita como “uma ‘tradição’ que mistura touros, álcool, humanos e sangue”.

No entanto, o Conselho de Veteranos optou por ignorar os mais de 70 por cento dos votos e deliberou no sentido contrário, anunciando a continuação da garraiada… mas fora do “programa oficial” da Queima das Fitas.

Dando a conhecer o caso, nas redes sociais, João Manzarra apelou à contestação da sociedade a uma decisão tomada por apenas “14 veteranos”.

“Respeito democrático: zero”, comentou o apresentador.

Passada a “primeira camada de desilusão”, João Manzarra aguarda que o “revestimento de orgulho” de todos os que recusarem “baixar os braços” e queiram lugar pelos “resultados das urnas”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar