Desporto João Domingues eliminado nas meias-finais do torneio de Tunes

O tenista português João Domingues foi hoje eliminado nas meias-finais do torneio ‘challenger’ de Tunes, ao perder com o argentino Guido Andreozzi, 161.º do ‘ranking’ mundial, por 7-5, 5-7 e 3-6.

Num encontro muito equilibrado, o jogador de Oliveira de Azeméis, 205.º do mundo, foi derrotado ao fim de três horas e nove minutos de encontro.

João Domingues, que nos quartos de final beneficiou do abandono do compatriota Pedro Sousa, tentava chegar pela segunda vez na carreira a uma final de um torneio do circuito ‘challenger’, depois de ter vencido em Mestre, Itália, em maio de 2017.

