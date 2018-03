Motores João Dias e Pedro Fonseca vencem na abertura do Troféu Polaris Por

O início do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, com a Baja TT do Pinhal, marcou também o arranque do Troféu Polaris RZR 2018, com nove pilotos a compareceram na prova da Escuderia de Castelo Branco.

No percurso desenhado nos conselhos de Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova o mais forte na classe Turbo foi João Dias, o vencedor do troféu em 2017, que mais uma vez foi acompanhado por João Filipe. A dupla impôs-se com uma larga vantagem sobre Hélder Barreirinhas, que na prova beirã teve a seu lado João Sousa.

Já na classe destinada aos Polaris RZR sem turbocompressor o vencedor foi Pedro Fonseca, que apenas se iniciou na modalidade no ano passado mas bateu Paulo Fernandes, enquanto o estreante David Gomes terminou na terceira posição.

Alexandre Freitas liderou a corrida quase até ao final da primeira etapa, mas o seu Polaris foi abalroado por um outro concorrente, obrigando-o a abandonar.

A competição irá prosseguir a 7 e 8 de abril no Algarve, com a disputa da Baja TT de Loulé.