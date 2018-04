Motores João Dias e Alexandre Freitas os melhores no Troféu Polaris RZR em Loulé Por

O Troféu Polaris RZR 2018 disputou a sua segunda prova da temporada no passado fim de semana, com João Dias e Alexandre Freitas a destacarem-se na competição na Baja TT de Loulé.

Esta segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno levou os concorrentes dos Polaris Turbo e sem turbocompressor aos conselhos de Loulé, Alcoutim, Almodôvar, Tavira e São Brás de Alportel.

Mais uma vez acompanhado por João Filipe, João Dias repetiu o êxito conseguido na Baja do Pinhal, a prova de abertura, confirmando ser o grande candidato da classe Turbo este ano, impondo-se com 9m51s de vantagem sobre Sérgio Bandeira.

Já na competição dos Polaris RZR ‘atmosféricos’ Alexandre Freitas e Francisco Caeiro levaram a melhor depois de uma prova bastante animada. No sábado esta dupla foi a mais rápida no prólogo mas a tirada seria ganha por David Gomes e Ana Gomes, uma equipa que tinha feito a sua estreia na Baja do Pinhal.

No domingo, Pedro Fonseca, que se impusera no evento da Escuderia de Castelo Branco, assumiu o comando no final do segundo setor seletivo, com dois segundos de vantagem para David Gomes, que ainda passou novamente pelo comando.

Contudo no final Alexandre Freitas acabaria por se impor por 59s a Pedro Fonseca, enquanto uma penalização acabou por relegar David Gomes para a quarta posição, atrás d Paulo Fernandos, no único Polaris RZR XP 900 presente na prova do Clube Automóvel do Algarve.

O troféu prossegue a 28 e 29 de abril com a disputa do Raid TT da Ferraria.