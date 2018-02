Desporto João Carvalho morreu devido às 41 pancadas na cabeça durante o combate Por

João Carvalho ‘Rafeiro’, o lutador português que morreu dois dias após o combate de estreia na MMA (sigla inglesa para Artes Marciais Mistas), em 2016, foi vitimado pelas hemorragias de um hematoma subdural agudo.

A patologista Marie Cassidy, ontem citada em tribunal, no âmbito da investigação à morte do lutador, precisou que esse hematoma foi provocado por trauma de força contundente na cabeça, tendo sido registados pelo menos 41 golpes.

Dois dias após o combate com o irlandês Charlie Ward, a contar para a liga Total Extreme Fighting (realizado a 9 de abril de 2016 no National Boxing Stadium, em Dublin), ‘Rafeiro’ morreu no hospital, devido às hemorragias internas.

O árbitro que interrompeu a luta ao terceiro ‘round’, dando a vitória ao irlandês, admitiu ao The Irish Times que o lutador português levantava o braço sempre que lhe perguntava se estava em condições de continuar.

Charlie Ward lembrou a forma como ‘Rafeiro’ cambaleou quando foi atingido instantes antes: “Eu golpeei-o várias vezes e, de seguida, o árbitro interrompeu”.

O lutador português acabou por perder a consciência dez minutos após o combate.

João Rafeiro foi assistido na sala médica do pavilhão e transportado para um hospital, onde acabou por morrer.

O apuramento da causa da morte do lutador vai permitir que a família, se assim o entender, reclame uma indemnização à organização da prova, num processo que deverá ser dirimido em tribunal.

Reveja os instantes finais do combate, com o devido aviso quanto à violência das imagens: