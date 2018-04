Motores João Barbosa quer mesmo ganhar em Long Beach Por

Depois de não ter sido feliz em Sebring, João Barbosa está de regresso à competição, disputando este fim de semana a terceira prova do IMSA Sportscar em Long Beach.

Uma prova que tem o ‘glamour’ de um Mónaco americano, e que qualquer piloto quer vencer, sendo que desta vez o piloto do Porto terá Filipe Albuquerque como único parceiro no Cadillac DPi # 5 da Action Express, já que nas provas mais curtas do campeonato deste ano Christian Fittipaldi se remete ao papel de diretor da equipa.

No BUBBA burger Grand Prix of Long Beach Barbosa está ciente de que os desafios são imensos, pois serão 100 minutos de corrida numa pista citadina, onde o tráfego e a forte concorrência serão algumas das dificuldades com que se irá defrontar, tal como Albuquerque, que tem a desvantagem de nunca ter competido no traçado californiano.

“Sempre fomos competitivos em Long Beach como equipa, mas os nossos resultados não têm sido consistentes. Esperamos poder terminar a corrida numa boa posição. Será diferente não correr com Christian como companheiro de equipa, mas o nosso objetivo não será diferente – queremos ir para a pista e ganhar corridas. Penso que a experiência será um importante argumento, procurando melhorar o carro. Será diferente mas o nosso foco é mesmo o resultado final”, afirma João Barbosa.