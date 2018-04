Motores João Barbosa e Filipe Albuquerque garantem vitória portuguesa em Long Beach Por

Melhor não podia correr a João Barbosa e Filipe Albuquerque a terceira prova do IMSA Sportscar, que este sábado se diputou no circuito citadino de Long Beach. E a portuguesa fez-se ouvir no sul da Califórnia.

Apesar de partirem apenas da quinta posição para esta prova de 100 minutos, a dupla portuguesa do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing conseguiu levar a melhor sobre uma fortíssima concorrência num traçado muito técnico.

Barbosa e Albuquerque lograram a sua segunda vitória da época mercê de uma bom ritmo e de uma boa estratégia, sabendo aproveitar as várias situações de bandeiras amarelas, com o piloto de Coimbra a ser decisivo nas últimas voltas da corrida, quando conseguiu resistir a um forte ataque de Ryan Dalziel, no Nissan DPi # da ESM, logo após a única paragem nas boxes realizada sob bandeiras verdes na segunda metade da prova.

Apesar de Juan Pablo Montoya, o autor da ‘pole position’, e Felipe Nasr terem dominado a primeira fase da corrida, as paragens nas boxes acabariam por fazer o Acura ARX05 # 6 e o Cadillac DPi # 31 atrasarem-se mais tarde, deixando Ricky Taylor no outro Acura da Penske, o # 7, que viria a ter problemas. Isso acabou por permitir a Jordan Taylor passar para o comando, no Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing. Mas essa situação não duraria muito tempo, deixando a decisão da prova para um ‘sprint’ final de 23 minutos.

Dalziel fez de tudo para tentar surpreender Albuquerque, mas o português conseguiu aguentar firme na liderança para cruzar a meta com pouco mais de quatro segundos de vantagem sobre o escocês, à frente do Cadillac de Jordan Taylor e Renger Van der Zande. Oliver Jarvis, no Mazda RT24 P # 77 e Dane Cameron, no Acura # 6 completaram o top cinco.

Em GTLM a Porsche partia na ‘pole position’ mas a corrida acabaria pors er favorável à Corvette, que se impôs com o C7-R # 4 de Tommy Milner e Oliver Gavin. Dos problemas sentidos pelo RSR # 911 também tirou Ryan Briscoe e Richard Westbrook para lograrem o segundo lugar no Ford GT # 67, com os seus colegas de equipa Joey Hand e Dirk Muller a terminarem logo atrás no carro # 66.

Mas a decisão desta categoria também ocorreu já na fase final da prova, quando o Porsche # 912 de Earl Bamber, que tinha dominado a prova até 22 minutos do fim, parou nas boxes com danos na suspensão dianteira do 911 RSR. Isso fez Bamber e Laurens Vanthoor perderem uma volta para os primeiros.

O BMW M8 # 25 chegou a ocupar liderança da classe, mas acabaria por terminar a prova a 42 minutos do final quando Alexander Sims colidiu com o muro.

Classificação

1º Barbosa/Albuquerque (Cadillac) 70 voltas

2º Sharp/Dalziel (Nissan) + 4,766s

3º Van der Zande/J.Taylor (Cadillac) + 5,249s

4º Jarvis/Nuñez (Mazda) + 6,748s

5º Montoya/Cameron (Acura) + 10,537s

6º Castoneves/R.Taylor (Acura) + 15,532

7º Nasr/Curran (Cadillac) + 16,340s

8º Simpson/Goikhberg (Oreca) + 19,686s

9º Tincknell/Bomarito (Mazda) + 19,986s

10º Bennett/Braun (Oreca) + 1m09,441s