Motores João Barbosa explica o incidente que lhe estragou a corrida em Sebring Por

A 66ª edição das 12 Horas de Sebring não foi o que João Barbosa esperava, com a sua corrida a ficar arruinada com um erro de outro piloto.

Numa prova que já ganhou uma vez e onde já conseguiu quatro pódios, o piloto do Porto, que mais uma vez dividiu os comandos do Cadillac DPi # 5 da Mustang Sampling com Filipe Albuquerque e Christian Fittipaldi, tinha legítimas aspirações a discutir o triunfo, ainda que nos treinos e na qualificação o comportamento da traseira do protótipo obrigasse a equipa a partir do sétimo lugar da grelha de partida.

A posição de largada não seria decisiva numa prova tão longa, mas manter-se fora de confusões era tão importante quanto ter um ritmo consistente. E depois de um toque com o outro Cadillac da Action Express Racing – tripulado por Felipe Nasr – ter feito o Cadillac # 5 – então guiado por Fittipaldi – atrasar-se, nada fazia prever o que se passaria no segundo turno de condição de Barbosa.

Na curva 17 James French, aos comandos do Oreca # 38 da Performance Tech Racing, ficou atravessado à frente do piloto do Porto, que não teve tempo para evitar o contacto. Os estragos daí resultantes custaram muito tempo de reparação nas boxes, acabando por deixar a equipa do Cadillac # 5 ‘afundada’ na classificação.

“Estava a correr tudo muito bem na curva 17. Não consegui perceber o que o carro 38 estava a fazer, provavelmente a entrar para as boxes, mas eu já lá estava e ele bloqueou a minha passagem, e o acidente foi inevitável. Não havia nada que pudesse fazer. Estávamos com bom andamento e com possibilidade de fazer um bom resultado. Infelizmente o incidente aconteceu e só nos restou chegar ao final da corrida depois de reparar o carro”, explicou João Barbosa no final.

Barbosa, Albuquerque e Fittipaldi viria a terminar apenas na 16ª posição e 10ª entre os protótipos. Uma desilusão, que faz os dois pilotos portugueses pensar já na próxima prova do IMSA Sportscar, que terá lugar a 14 de abril nas ruas de Long Beach, Califórnia.