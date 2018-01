Nas Redes João Baião: “Daqui a um mês vou para a rua” Por

João Baião e Rita Ferro Rodrigues vão apresentando os últimos episódios do programa ‘Juntos à Tarde’, que deixará a grelha de SIC em fevereiro. O apresentador aproveitou a presença de Saúl para, numa cantoria do ‘Malhão’, brincar com a situação profissional. “Daqui a um mês vou para a rua”, disse, enquanto Rita Ferro Rodrigues deu uma gargalhada. Veja o vídeo.

Na última sexta-feira, Saúl esteve no programa das tardes do canal de Carnaxide à conversa com Rita Ferro Rodrigues e João Baião.

A animação reinou entre os presentes, até porque Saúl e Baião são velhos conhecidos destas andanças.

E foi o antigo apresentador do ‘Big Show SIC’ que, em jeito de brincadeira e cantoria, antes de falar com Saúl, que mandou uma ‘alfinetada’ por causa do fecho do programa.

“Oh Saúl, oh Saúl, que vida é a tua? (…) Comer e beber, cantar e dançar, daqui a um mês vou para a rua”, disse João Baião provocando a gargalhada geral desde Rita Ferro Rodrigues a Saúl, passando pela plateia.

O programa ‘Juntos à Tarde’ rendeu o ‘Grande Tarde’, que era apresentado por Andreia Rodrigues e João Baião.

‘Juntos à Tarde’ é um programa que estreou a 1 de março de 2017.

Veja o vídeo:

