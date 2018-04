Motores Joana Barbosa regressa a um dos seus melhores ralis em 2017 Por

É já no próximo fim de semana que está de regresso à ação a única dupla feminina que disputa o Campeonato de Portugal de Ralis. Joana Barbosa e Sofia Mouta alinham no Rali de Mortágua dispostas a reperir o bom desempenho na prova anterior.

Para além de vir de um pódio no Grupo RC4 nacional no Rali dos Açores, a dupla de Braga tem também boas recordações do Rali de Mortágua. Mais habituadas ao Ford Fiestar R2T Joana e Sofia chegam à prova do Clube Automóvel do Centro motivadas pela experiência e ritmo acumulados nos dois primeiros eventos da temporada.

Fotos: Zoom Motorsport

Joana Barbosa recorda bem a prova do CAC d 2017: “Corremos em Mortágua pela primeira vez no ano passado e foi um dos melhores ralis da nossa época. Já sabemos que é um rali duro, com bastante pedra nos troços e este ano deveremos ter um cenário mais triste, devido aos incêndios que alteraram a paisagem”.

“Mas ganhámos um bom ritmo com o carro nos Açores e agora espero manter essa tendência. Ainda não temos conhecimento da lista de inscritos, sabemos que será difícil mas obviamente que ambicionamos um pódio nos RC4”, afirma a piloto de Braga, que nesta altura ocupa o 6º lugar absoluto do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes (CPR2).

O Rali de Mortágua começa no próximo dia 27 de abril (sexta-feira) com uma novidade, a Águeda Street Stage (2,59 kms), a que se seguirá a Super Especial na cidade de Mortágua (2,06 kms). No sábado, a prova terá um total de sete classificativas de terra, com duplas passagens pelos troços de Póvoa do Sebo (15,99 kms) e Felgueira (17,98kms), e três passagens pela especial de Gândara/Calvos (11,67 kms), perfazendo um total de 110,18 kms cronometrados.