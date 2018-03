Motores Joana Barbosa quer pontuar nos Açores Por

A única equipa feminina a participar no Campeonato de Portugal de Ralis prossegue a sua campanha em 2018 no próximo fim de semana na ilha de São Miguel.

Joana Barbosa e Sofia Mouta alinham no Rali dos Açores aos comandos do Ford Fiesta R2T preparado e assistido pela Veloso Motorsport com a expetativa de marcarem pontos, contrariamente ao que sucedeu no início da época em Fafe.

A dupla de Braga está ciente de que a prova insular é um enorme desafio, ainda mais quando pontua para o Campeonato da Europa de Ralis, onde se incluem os concorrentes do ERC2, aos comandos de carros de duas rodas motrizes idênticos ao seu.

“Sabemos de antemão que não será uma prova fácil, mas penso que estamos preparadas para enfrentar e superar todas as barreiras. A juntar à incerteza do tempo, que por estas paragens varia com muita facilidade, temos a extensão da prova que é a par com o Rali de Portugal, uma das que têm maior quilometragem do nacional de ralis”, refere Joana Barbosa.

“Apesar da beleza natural das especiais, estas têm pontos muito traiçoeiros e que vai exigir a máxima atenção da nossa parte, para evitar problemas. Queremos essencialmente termina a prova e pontuar, acumular quilómetros e ao mesmo tempo ganhar experiência”, acrescenta a piloto minhota.