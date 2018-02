Joana Barbosa apostada em mostrar evolução

Rosto feminino mais assíduo dos ralis nacionais em 2017, Joana Barbosa prepara-se para mais uma temporada, voltando a apostar no Ford Fiest R2T e em ter Sofia Mouta como navegadora.

Para a jovem piloto de Braga os objetivos são óbvios: “Este ano estamos mais confiantes e queremos evoluir nos nossos resultados. Em 2017 descobrimos quase tudo; as características e pilotagem do Fiesta, o formato e a extensão das provas do campeonato nacional e os ralis em pisos de terra. Foi uma época de aprendizagem a vários níveis, mas que nos permitiu acumular uma experiência importante”.

Competindo na classe RC4, Joana pretende ir mais longe que o top cinco nessa categoria, pois esse foi o resultado conseguido no final da temporada passada: “Este ano sinto que estamos mais preparadas e confiantes e por isso queremos evoluir os nossos resultados na classe. Penso que o campeonato será equilibrado ,e há muitos carros inscritos para o Rali Serras de Fafe, que é uma prova mítica e que atrai sempre muitos pilotos e muito público. Só corremos em Fafe no ano passado e acho os troços espetaculares, normalmente alguns troços com bom piso. Espero que possamos mostrar a nossa evolução para começarmos bem o ano e acima de tudo desfrutarmos do rali”.