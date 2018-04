Motociclismo Joan Barreda vence o Merzouga Rally e Paulo Gonçalves é 10º Por

Chegou ao fim o Merzouga Rally, prova da Dakar Series que esta semana se disputou em Marrocos, e que foi ganha por Joan Barreda Bort, com Paulo Gonçalves a ser 10º na última etapa.

O piloto português da Honda acabou o evento africano apenas no 12º posto da classificação geral, embora tenha sido um pouco melhor nesta derradeira tirada, que tinha apenas 40 quilómetros cronometrados e que foi ganha pelo chileno Pablo Quintanilla, da Husvarna.

‘Speedy’ gastou mais 56 segundos que o sul-americano, onde o melhor representante da Honda foi Kevin Benavides, segundo classificado na etapa e também na ‘geral’ final. O tempo perdido por Gonçalves acabou por não lhe permitir concluir este rali no top dez, como era seu desejo.

“Foi uma corrida difícil para mim. No primeiro dia perdi 45 minutos, e para além disso perdi qualquer possibilidade de ir mais além. Fisicamente não me senti tão bem e preferi andar doseando o andamento e não cometendo quaisquer erros que pudessem agravar as lesões das quais estou a recuperar”, afirmou o piloto de Esposende no final.

“Hoje foi uma bela especial, com um andamento rápido nas dunas. Senti-me bastante bem, especialmente com a moto, que funcionou na perfeição em todos os tipos de terreno. Parabéns aos meus companheiros de equipa que terminaram em primeiro e segundo na corrida”, acrescentou Paulo Gonçalves, que agora tem até 11 de agosto para recuperar a forma, quando for disputada a terceira prova da Taça do Mundo FIM de Todo-o-Terreno, o Rali do Atacama (Chile).