Jihadista português foi fundamental no Daesh

O terrorista português Steve Duarte terá tido um papel influente na hierarquia do Estado Islâmico, na altura do domínio da cidade de Raqqa, na Síria. O seu paradeiro é por agora desconhecido.

O nome de Steve Duarte, ou Abu Muhajir Al-Andalusi, como era conhecido no seio do Daesh, é mencionado num interrogatório de um jihadista belga, Tarik Jadaoun, a que o Expresso teve acesso.

Tarik Jadaoun é suspeito de estar por trás de vários atentados terroristas cometidos na Europa.

De acordo com o seu depoimento, Steve Duarte terá sido “uma figura influente do grupo terrorista”, responsável pelo departamento de propaganda jihadista e pelo pelouro da Educação em Raqqa, uma cidade que esteve sob domínio do Estado Islâmico, tendo sido libertada recentemente.

Segundo o Expresso, Steve Duarte terá beneficiado de “conhecimentos de línguas como o francês, árabe, português e alemão” para assumir uma posição de destaque no grupo terrorista.

O semanário recorda também a presença de Duarte nos vídeos propagandistas do Daesh, divulgados em Fevereiro de 2016, no qual alegadamente mata um refém e sublinha a intenção do grupo em conquistar a Península Ibérica.

Nascido no Luxemburgo, Steve Duarte vivia naquele país com a família, oriunda da Figueira da Foz, tendo-se convertido ao Islão em 2010, quando casou com uma argelina. Jadaoun terá sido o seu padrinho de casamento, revela o interrogatório.

Atualmente, o seu paradeiro é desconhecido. Não se sabe se está vivo, mortou ou se se encontra preso na Síria ou no Iraque.

