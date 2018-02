Desporto Jesus “surpreendido” com prisão de Rúben Semedo Por

Jorge Jesus revelou que tentou, embora sem sucesso, falar com Rúben Semedo, que desde ontem está em prisão preventiva para responder em tribunal por tentativa de homicídio.

O técnico do Sporting admitiu a “surpresa” com os contornos do caso envolvendo o antigo defesa leonino, quando falava com os jornalistas após o jogo da Liga Europa.

“Não falei com o jogador, tentei falar com ele, não só eu como os colegas dele”, começou por admitir o treinador.

“É uma surpresa, trabalhei com o Rúben muito tempo. Quando vim para o Sporting, ele jogava numa equipa da terceira divisão de Espanha, recuperámos esse jogador e fez uma época brilhante”, lembrou.

Jorge Jesus elogiou a personalidade de Rúben Semedo, garantindo não ter tido qualquer razão de queixa durante o tempo em que trabalhou com ele em Alvalade.

“Comigo sempre foi um profissional exemplar, um miúdo com muita consciência e sempre com a linha de orientação, como cidadão, dentro da normalidade”, garantiu.

O técnico ficou “surpreendido” porque esperava, face ao que conhecia do defesa, “que tivesse um percurso muito interessante no Villarreal”.

“Não posso falar muito porque não sei ao pormenor o que aconteceu, mas não é bom para a carreira do Rúben”, concluiu Jorge Jesus.

