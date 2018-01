Benfica Jesus: “O penálti é penálti, não há dúvida nenhuma” Por

Jorge Jesus elogiou a arbitragem, chegando mesmo a dizer que “Hugo Miguel é um bom árbitro”, e não teve dúvidas sobre o lance do empate: “É penálti, não há dúvida nenhuma”.

O treinador do Sporting admitiu que “custa” sofrer o empate “aos 90 minutos”.

“O penálti é penálti, não há dúvida nenhuma”.

A divisão de pontos é, para Jorge Jesus, mais penalizadora para o Benfica do que para o Sporting.

“Este resultado, com uma grande penalidade aos 90 minutos, custa, mas é muito pior para o Benfica do que para o Sporting, fica a cinco pontos do FC Porto e nós estamos a cinco”.

“Custa sofrer um golo aos 90 minutos, mas não é preciso ir à China, se um fica a cinco e outro a dois para quem é melhor?”

Jorge Jesus comentou ainda um dos lances mais polémicos do jogo, que envolveu Fábio Coentrão: “A bola bate-lhe na cara”.