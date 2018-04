Desporto Jesus na ‘corda bamba’ pode deixar Sporting Por

A derrota do Sporting em Braga poderá ter ditado o afastamento dos leões ao título e poderá ter deixado o técnico na ‘corda bamba’, com Bruno de Carvalho a iniciar um período de reflexão e análise que poderá ditar mudanças no fim da época na equipa técnica, com a saída de Jorge Jesus, e na estrutura do futebol verde e branco.

Os jornais A Bola e Record contam, nesta segunda-feira, que o futuro do treinador está em análise e a sua continuidade não está segura, nesta fase.

Embora esteja afastado do principal objetivo, praticamente, que é a conquista do título (embora matematicamente ainda seja possível), o Sporting ainda tem duas frentes de ‘batalha’ que podem ‘salvar’ Jorge Jesus.

A caminhada na Liga Europa, onde vai medir forças com o Atlético de Madrid, e a Taça de Portugal, onde ainda irá defrontar o FC Porto, em Alvalade, para disputar uma vaga na final do Jamor, podem acabar por significar a saída do treinador ou, por outro lado, uma nova oportunidade para Jesus continuar em Alvalade.

Importa salientar uma indemnização que Jesus terá de receber, no caso do Sporting rescindir o contrato.

Se isso acontecer, os leões têm de pagar cerca de sete milhões de euros ao técnico.

Há várias épocas em Alvalade, até este momento, Jesus conduziu a turma verde e branca a um título na Supertaça e a uma Taça da Liga.

