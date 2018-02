Desporto Jesus: “Gelson fica na bancada ao pé do Rúben Semedo” Por

É mais uma declaração controversa de Jorge Jesus que já dá que falar. No final do encontro com o Moreirense, o treinador dos leões foi questionado sobre a expulsão de Gelson, que falhará o duelo com o FC Porto. Jorge Jesus justificou a expulsão com o facto de Gelson ter Rúben Semedo “no coração”. Agora, “vai para a bancada” na companhia do atleta que está preso, em Espanha!

Amigo de infância do central que está detido no país vizinho, por questões extra futebol, Rúben Semedo recebeu, nesta segunda-feira uma homenagem por parte de Gelson Martins, que lhe custará a utilização no clássico com o FC Porto.

Depois de marcar um golo, e já tendo visto um amarelo, Gelson tirou a camisola e mostrou uma mensagem de apoio a Rúben Semedo.

Consequência? Um segundo amarelo e um vermelho, que tira o extremo leonino do duelo com o FC Porto.

Ao ser confrontado com esta situação, Jorge Jesus explicou com uma declaração ‘controversa’.

“O que vou dizer? Emocionou-se, ele tem no coração o Rúben [Semedo] e ofereceu-lhe o golo. Na sexta-feira vai para a bancada ao pé do Rúben Semedo”, disse o treinador, no final da partida, em declarações à Sport TV.

Na mensagem mostrada numa camisola, Gelson tinha escrito o seguinte:

“Cu Bo Ti Fim De Mundo RS 35.”

Traduzindo, a mensagem quer dizer: “Contigo até ao fim do mundo”.

Nestas declarações, Jesus deixou ainda reparos ao comportamento dos adeptos do Sporting.

“Jogadores precisam de ovação e não assobios”, disse, explicando que a equipa “merece carinho não só quando ganha”.

O técnico também disse que a expulsão de Petrovic foi “injusta”.

Mas são as declarações sobre Gelson e Rúben Semedo que dão que falar.

