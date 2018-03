Desporto Se Jesus fosse jornalista… Por

É um dos treinadores mais renomados do futebol nacional, tem vários anos ligado ao treino e à estratégia mas hoje explicou o que faria se fosse… jornalista. Em conferência de imprensa, no lançamento do jogo contra o FC Porto, Jorge Jesus foi desafiado a explicar que questões colocaria e como abordaria uma conversa com profissionais de comunicação, se fosse um deles.

Depois das declarações de Bruno de Carvalho onde o líder leonino apelou a um boicote dos adeptos à comunicação social, levantou-se um debate nacional sobre a comunicação nos clubes e a relação com os jornalistas.

Questionado por um membro da imprensa brasileira, nesta quinta-feira, Jorge Jesus explicou o que faria, se fosse jornalista.

“As perguntas deviam ser muito mais específicas e até podiam ser técnico-táticas. Não há uma pergunta que tenha que ver com estratégia, qual é a ideia para o jogo contra o FC Porto. Eu fazia perguntas que tinham muito mais que ver com o jogo”, explicou o treinador dos leões.

Quanto ao jogo no Dragão, Jorge Jesus explicou ao que vai o leão.

“Queremos recuperar esses pontos”, disse

E prosseguiu: “Sabendo que temos possibilidades de sair do Dragão com a vitória, mas sabendo também que vamos jogar no Dragão muitas das vezes apertados em termos defensivos.”

Sobre Gelson, que ainda poderá entrar nas contas através de um recurso jurídico, Jorge Jesus salientou que “há outra componente que os serviços jurídicos do Sporting estão atentos e é um pormenor que pode acrescentar essa possibilidade”.

Ainda assim, Jesus disse que vai esperar “até amanhã” para depois “tomar decisões”.

Jesus rendido a Marega

Na conferência de imprensa, Jorge Jesus deixou ainda elogios para os jogadores dos azuis e brancos e destacou dois.

“O Alex Telles é um excelente jogador”, afirmou, falando ainda sobre Marega.

“É um jogador que eu sempre referenciei”, salientou, falando ainda sobre a distância pontual de cinco para a liderança portista.

“A pressão é igual para os dois” emblemas no embate entre dragões e leões, que está agendado para amanhã, no Estádio do Dragão.

