Desporto "Jesus é para ficar? Bruno de Carvalho dizia o mesmo do Marco Silva", lembra Abrantes Mendes

Abrantes Mendes deu voz aos sportinguistas que estão “fartos” das polémicas de Bruno de Carvalho. Sobre a continuidade de Jorge Jesus, o ex-candidato à presidência leonina lembrou o que aconteceu com Marco Silva.

Em declarações à Renascença, o adversário interno criticou Bruno de Carvalho por não deixar no “interior da cabine” as críticas aos jogadores, como as que foram expressas de forma violenta no Facebook após a derrota de ontem em Madrid.

“As declarações de Bruno de Carvalho vêm na sequência de outras” também polémicas e que são “lastimáveis”, frisou.

“Os sportinguistas já começam a estar um bocadinho fartos deste tipo de comportamentos que só envergonham o clube”, alertou Abrantes Mendes.

No caso da publicação de ontem, Bruno de Carvalho “ultrapassou nitidamente o próprio treinador”, considerou.

“Há qualquer coisa que eu não compreendo nesta equipa do Sporting, há qualquer coisa de psicológico. O ambiente não deve ser grande coisa no balneário”, reforçou o juiz.

“O Jorge Jesus deve ter alguma dificuldade em gerir todo este tipo de situação, porque ele é que é o treinador”.

O ex-candidato à presidência do Sporting abordou ainda o voto de confiança que Bruno de Carvalho deu ao técnico.

“O facto de dizer que Jorge Jesus é para continuar não me dá o mínimo de descanso, também dizia o mesmo de Marco Silva e depois despediu-o”, lembrou Abrantes Mendes.

