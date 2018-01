Jesus concorda com Sérgio Conceição sobre vitórias no campo

Jorge Jesus disse concordar com Sérgio Conceição no tema das vitórias no campo. Quando questionado pelos jornalistas se pretendia um triunfo na secretaria contra o Estoril, o treinador portista revelou que gosta de ganhar “no campo”. Jorge Jesus revelou que é da mesma opinião do colega.

O treinador do Sporting admitiu que “também gosta de vencer” dentro de campo, quando questionado sobre a não realização da segunda parte do jogo entre Estoril e FC Porto por razões de segurança, a contar para a 18.º jornada.

Ainda assim, Jorge Jesus disse que esse “é um problema do Estoril e do FC Porto”, não do Sporting.

Quanto à sua equipa, Jesus revelou que “este é capaz de ser o melhor momento do Sporting” esta temporada.

Porém, a formação dos leões “ainda tem muito para crescer”.

O treinador verde e branco vê um Sporting “confiante” e que procura “cada vez fazer melhor”.

