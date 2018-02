Jessica publica imagem bizarra no Dia dos Namorados

Numa altura em que soam ecos de um namoro (desmentido) entre Jessica Athayde e o ator Diogo Amaral, a atriz publica uma imagem bizarra no Instagram.

As revistas cor de rosa noticiaram um alegado romance entre Jessica Athayde e Diogo Amaral. A notícia já foi desmentida pela própria, que aproveita o Dia dos Namorados para o que parece ser uma provocação.

A protagonista da telenovela ‘A Herdeira’, da TVI, usou o Instagram para divulgar uma imagem bizarra.

São votos de um feliz Dia do Valentim para todos os namorados, com “beijinhos e coração e tudo do mais piroso para toda gente”.

