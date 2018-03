Nacional Jessica Athayde posa nua na cama Por

Jessica Athayde publicou uma foto onde aparece nua, deitada em cima da cama. A publicação foi partilhada, nesta quarta-feira, e já é viral nas redes sociais. “Estou nem aí” para as “críticas”, salientou a atriz, que deixou críticas à marcação de uma cena de s** em que é protagonista numa novela.

Depois de se ter queixado e pedido para que a “secção masculina” não enviasse fotos privadas das “miudezas”, a atriz coloca uma foto atrevida.

Confiante com a sua silhueta, a atriz mostra-se sem roupa nos lençóis.

O atrevimento é total e apenas uma estrela, estrategicamente colocada numa parte íntima, e a posição em que está deitada é que não deixam ver a totalidade do seu atrevimento.

“Se tivesse 20 anos não teria coragem de partilhar esta fotografia. Agora com 32 não estou nem aí para ‘haters’ nem críticas. Adoro o meu corpo, adoro esta fotografia e estava muito feliz quando ma tiraram”, referiu Jessica Athayde.

A atriz também partilhou um vídeo onde fala sobre cenas escaldantes que tem para fazer.

“Desabafo do dia: hoje vou fazer uma cena de s*** e a última coisa no mundo que me apetece hoje é fazer uma cena de s***. As pessoas quando nos marcam estas cenas não pensam ‘ah ela pode ter o período, tem que ir à depilação…”, lamentou num vídeo partilhado na ferramenta Instastories.

