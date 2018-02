Nacional Jessica Athayde manda indireta sobre alegado romance com Diogo Amaral Por

Jessica Athayde terá respondido de forma velada a uma revista que, hoje, publicou fotografias da atriz com Diogo Amaral, anunciando uma nova relação no meio artístico nacional. “Não acreditem em tudo o que ouvem”.

Através das histórias do Instagram, a atriz lembrou que toda a história tem três versões: “A vossa, a deles e a verdadeira”.

De acordo com a Nova Gente, Jéssica Athayde e Diogo Amaral foram avistados num clima de grande cumplicidade no aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), no passado dia 2.

Ambos os atores são solteiros. Jessica Athayde divorciou-se de Gonçalo Claro, enquanto Diogo Amaral divorciou-se da também atriz Vera Kolodzig, com quem teve um filho, Mateus.

