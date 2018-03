Nacional Jessica Athayde farta de receber fotos íntimas masculinas Por

Jessica Athayde publicou uma mensagem nas redes sociais onde se mostra farta de receber fotos íntimas dos seus seguidores nas redes sociais. “Parem de me enviar mensagens privadas das vossas miudezas”, explicou a atriz.

Em mensagem publicada na rede social Instagram, Jessica Athayde dirigiu a mensagem de forma clara à “secção masculina”.

“Não é bonito, não é sexy e com certeza que não é abordagem que eu aprecio num homem”, esclareceu Jessica Athayde.

A atriz salienta ter “um sentido de humor apurado” gosta de se “rir e também de partilhar”.

Porém, mostrou-se desagradada com os conteúdos íntimos que tem recebido em privado por parte dos seguidores.

A atriz chega mesmo a pedir “por favor” que parem de o fazer.

No apelo que faz e já no final do texto, Jessica Athayde deixa o link de um artigo sobre o assédio sexual.

Aos 32 anos, Jessica Athayde interpreta o papel de Alexa, na novela ‘A Herdeira’, na TVI.

Nos últimos tempos, a atriz tem feito publicações atrevidas e tem dado que falar.

