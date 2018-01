Nacional Jessica Athayde arrasa “portugueses nojentos” de férias no Bali Por

Jessica Athayde regressou a Portugal e soube de que era “notícia” por causa de “umas fotografias” das suas férias no Bali. “Acho nojento os portugueses que veem uma oportunidade de negócio com a minha vida privada”, criticou a atriz.

Através das redes sociais, a atriz deu conta da revolta por saber que as fotografias teriam sido vendidas (às revistas que as divulgaram) por portugueses que também estariam de férias no Bali.

“Acho absolutamente nojento cruzar-me com portugueses fora de Portugal e verem uma oportunidade de negócio com a minha vida privada”, reagiu.

“O que me chateia não é saírem fotografias minhas. O que me chateia foi terem sido fotografias tiradas por portugueses que também lá estavam de férias”, insistiu Jessica Athayde:

“Se ainda fosse um fotógrafo ou um paparazzo, que é o trabalho dos próprios, achava menos grave”.

“Portanto, a vocês que andaram a tentar vender as minhas fotografias às revistas todas: ‘shame on you’ [tenham vergonha]”, prosseguiu Jessica.

A atriz considerou ainda que “os atos ficam com quem os praticam” e, ironicamente, diz que espera que a venda das fotografias “tenha ajudado” esses portugueses “a pagar parte da viagem”.

