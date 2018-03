Local Jerónimo de Sousa: “Lusoponte lucra com a Ponte 25 de Abril sem pagar as obras” Por

Todos os contribuintes vão pagar as obras na Ponte 25 de Abril, apesar dos lucros das portagens reverterem para a Lusoponte, destacou o líder do PCP, Jerónimo de Sousa.

Por apresentar algumas fissuras, a ponte necessita de manutenção, com a Infraestruturas de Portugal (IP) a prever gastar cerca de 18 milhões de euros nas obras, que deverão prolongar-se por dois anos.

Só que a IP é uma empresa pública que vai gastar dinheiro do Estado para reparar uma infraestrutura que está concessionado a uma entidade privada, lembrou o secretário-geral do PCP.

“A Lusoponte explora as duas pontes, Vasco da Gama e 25 de Abril, arrecada receitas, mas não tem responsabilidades nas infraestruturas”, frisou Jerónimo de Sousa.

À margem de uma iniciativa evocativa do Dia Internacional da Mulher, na Moita, o líder comunista lembrou que o PCP tem alertado com insistência “para a necessidade de recuperar as infraestruturas existentes, tendo em conta o grau de degradação” que apresentam.

“Quantas vezes temos falado dessa degradação? É preciso de facto investimento para impedir que essa degradação se acentue”, insistiu.

Só que o investimento público não pode servir para o lucro de uma entidade privada, como vai acontecer com as obras na Ponte 25 de Abril, cujas portagens revertem para a Lusoponte, embora seja a IP a pagar a manutenção.

“É uma situação que não se admite”, concluiu Jerónimo de Sousa: “Quem explora, quem tem lucro, não pode sacudir para o Estado a responsabilidade de corrigir as infraestruturas”.

