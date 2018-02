Motores Jean-Eric Vergne vence Fórmula E no Chile e Félix da Costa pontua Por

Jean-Eric Vergne transformou a ‘pole position’ em vitória no Santiago e-Prix, quarta prova do Campeonato FIA de Fórmula E, que este sábado se disputou nas ruas da capital do Chile.

Numa corrida marcada inicialmente por um acidente do argentino José Maria Lopez, que obrigou à entrada do BMW i8 que serve de ‘safety car’ ao campeonato, Vergne soube tirar bom partido da sua posição de largada e de um bom arranque para assumir o comando quando os semáforos verdes se acenderam..

Depois o francês da Techeetah procurou ganhar vantagem. O que não se materializou, não apenas devido ao acidente de Lopez, mas também a outras duas situações de bandeiras amarelas, que permitiram aos seus adversários manterem-se sempre por perto.

Primeiro foi Nelson Piquet Jr – autor de um fulgurante arranque que o catapultou para o segundo posto – a tentar a ultrapassagem a Jean-Eric Vergne, mas a falhar ao não conseguir fazer a curva e sair para a escapatória. Depois foi André Lotterer, companheiro de equipa do francês, que chegou a colidiu com a frente do seu monolugar na traseira do líder.

Felizmente para a Techeetah que ambos os pilotos não tiveram danos nos seus carros e puderam seguir até ao fim nas duas primeiras posições e conseguirem a primeira ‘dobradinha’ para a equipa e o segundo triunfo de Vergne na disciplina.

O último lugar do pódio acabaria por pertencer a Sebastien Buemi, que conseguiu resistir aos ataques de Félix Rosenqvist nas últimas voltas, com a quarta posição a não permitir ao sueco da Mahindra manter a liderança do campeonato, que agora pertence a Jean-Eric Vergne. O francês lidera com cinco pontos de vantagem sobre o nórdico, enquanto Sam Bird é terceiro a 10, depois do britânico não ter ido além do quinto lugar.

Destaque para a grande prova de António Félix da Costa, que depois de partir do 16º lugar sentiu grandes problemas na primeira fase da corrida. As paragens nas boxes – agora sem limite de tempo – acabaram por permitir-lhe ficar à ‘porta’ dos pontos após os ‘pit-stop’. Depois problemas com adversários à sua frente e boas ultrapassagens fizeram o resto para que terminasse na sétima posição naquela que foi a sua melhor prestação esta época.