Jari-Matti Latvala o mais rápido no ‘shakedown’ da Argentina

Longe de traduzir qualquer escalonamento na prova, o ‘shakedown’ do Rali da Argentina mostou que a Toyota tenciona luta pelas posições cimeiras no evento sul-americano do Campeonato do Mundo da especialidade.

Nos 4,2 quilómetros destes teste, Jari-Matti Latvala foi o mais rápido, ao cumprir o percurso em 2m31,5s, batendo por três décimas Craig Breen, no melhor dos Citroen C3 WRC. Os dois carros da marca francesa situaram-se mesmo nas três primeiras posições, já que atrás do irlandês ficou o seu companheiro de equipa Kri Meeke, com mais uma décimas.

A Hyundai também é uma força a reter na luta pelas primeiras posições no país das pampas, e Andreas Mikkelsen realizou o quarto tempo neste ‘shakedown’, gastando mais sete décimas que Latavala, enquanto Thierry Neuville se quedou pelo sexto registo, a 1,2s do mais rápido.

Os pilotos da M-Sport Ford foram mais discretos, com Sebastien Ogier a contentar-se com o sétimo tempo, a 1,5s de Jari-Matti Latvala, enquanto os seus companheiros de equopa, Teemu Sunine e Elfyn Evans ficaram um pouco mais atrás. O finlandês a 1,7s do melhor tempo e o galês a 2,7s, fechando o top dez.

Os concorrentes regressaram depois às assistências para modificarem a validarem os ‘set-ups’ para os seus carros, antes da super especial de Vila Carloz Paz (1,9 km), que se corre pelas 11h08 desta quinta-feira.