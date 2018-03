Nas Notícias “O jardim” vence Festival da canção Por

Já está escolhida a canção que vai representar Portugal no festival Eurovisão da Canção que, neste ano, se irá realizar em território nacional português, depois da vitória de Salvador Sobral, em 2017. Na grande final do Festival da Canção de 2018, que se realizou em Guimarães, venceu a canção “O jardim” de Cláudia Pascoal, com letra e música de Isaura.

Foi uma vitória renhida aquela que se assistiu, desde o pavilhão Multiusos de Guimarães, vitória que foi decida pela pontuação dada pelos júris regionais e pelo público (via televoto).

Depois de receber 10 pontos e ter ficado no segundo lugar na votação dos júris regionais, a canção vencedora ‘colheu’ 12 pontos provenientes da preferência do público.

A canção ‘Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada’, de Catarina Miranda, também esteve no topo mas, no final, o voto do público tem ‘mais peso’.

Deste modo, é Cláudia Pascoal que vai representar Portugal no festival Eurovisão da canção, a realizar em Lisboa, nos dias 8, 10 e 12 de maio deste ano.

Portugal, recorde-se, está na final da Eurovisão, uma vez que defende o título conquistado em 2017, por Salvador Sobral, com o tema “Amar pelos dois”.

Veja a música que vai representar Portugal, na Eurovisão:

