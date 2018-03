Cultura Vídeo: ’O Jardim’ de Cláudia Pascoal também é plágio? Por

Depois da desistência de Diogo Piçarra, acusado de plágio no Festival da Canção, surgiram ecos de novo caso de alegada inspiração em obra alheia. Precisamente: Cláudia Pascoal e o seu belíssimo tema, ‘O Jardim’, que vai representar Portugal na Eurovisão. Veja os vídeos.

O tema suscita conversas, nas redes sociais, com vários internautas a detetarem semelhanças excessivas entre o tema ‘O Jardim’ e ‘To Build a Home’, dos The Cinematic Orchestra.

O assunto nasceu com a polémica em volta de Diogo Piçarra, que levou à desistência do cantor e compositor. E regressa com a vitória de Cláudia Pascoal, porque a cantora venceu o Festival da Canção e vai representar Portugal na Eurovisão.

No entanto, Diogo passa completamente ao lado da polémica e dedica uma mensagem de parabéns à vencedora.

Os fãs do cantor elogiam-no e enfatizam a qualidade da sua canção, que era vista como uma das candidatas à vitória, até surgir a controvérsia.

Veja os vídeos dos dois temas:

