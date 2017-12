Nacional Jão são conhecidos os nomes das gémeas de Luciana Abreu Por

Luciana Abreu deu à luz no passado sábado, na Maternidade Alfredo da Costa, tendo sido divulgados esta segunda-feira os nomes das bebés. De acordo com a revista Flash, Lamour e Lavie serão os nomes escolhidos pela atriz e pelo marido, Daniel Souza.

A atriz Luciana Abreu deu a notícia do parto em primeira mão, no Instagram, onde confessou as dificuldades do parto após ter sido internada de urgência nesse mesmo dia.

“As nossas filhas nasceram bem, dentro do possível para prematuras, com a graça de Deus. Vieram como que um presente de Natal antecipado”, escreveu na altura.

A cantora acrescentou ainda que as gémeas iriam ficar “algum tempo na incubadora”.

“Ficarão por algum tempo nas incubadoras, a lutar pela vida, com o apoio dos médicos que a elas se vão dedicar. Um dia de cada vez. Estão rodeadas de excelentes profissionais que nos abraçaram de imediato. Até agora só temos motivos para sorrir, pois elas estão a ser umas valentes”, admitiu.

Nesta segunda-feira de Natal, a revista Flash avança que uma vez ultrapassados os problemas do parto prematuro, os nomes das gémeas, se já estavam escolhidos, ganharam nova força.

Começados pela letra L – tal como Lyonce e Lyani, as primeiras filhas da cantora com Yannick Djaló – Lamour e Lavir têm a particularidade, pelo significado do próprio nome, da luta que as bebés travam pela vida, fruto do grande amor dos progenitores.

