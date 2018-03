Motores James Thompson regressa com a Munnich no WTCR Por

A qualidade do plantel da nova Taça do Mundo de Carros de Turismo, que esta semana foi apresentado oficialmente em Barcelona, vai melhorando quase a cada dia que passa e se vão conhecendo os protagonistas.

Depois do anúncio do regresso a tempo inteiro de Yvan Muller e Fabizio Giovanardi à competição mundial de carros de turismo, foi agora a vez de James Thompson anunciar a sua participação no WTCR aos comandos de um Honda Civic da equipa alemã Munnich Motorsport.

Para já o antigo campeão britânico de carros de turismo vai alinhar nas primeiras provas da Taça do Mundo aos comandos do terceiro Honda Civic FK8 Type R TCR da Munnich, pela qual vão também competir o argentino Esteban Guerrieri e o francês Yann Ehrlacher. O restante programa de Thompson com a formação alemã ainda não é conhecido, pois há a possibilidade do ‘patrão’ da equipa, René Munnich – atualmente a disputar o ‘Europeu’ de Ralicross – vir a alinhar em alguns eventos do WTCR de 2018. Recorde-se que em 2016 James Thompson fez provas pela Munnich Motorsport no WTCC.