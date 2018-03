Nas Notícias Jackpot de terça-feira no Euromilhões vale 37 milhões de euros Por

Vem aí mais um jackpot no Euromilhões. Houve um esta sexta-feira, que rendia 28 milhões, mas ninguém acertou na combinação vencedora, fazendo crescer o prémio para o sorteio de terça-feira.

De acordo com informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve dois apostadores a dividirem o segundo prémio, ambos com boletim registado no estrangeiro.

São mais de 556 mil euros para cada um destes excêntricos.

O terceiro prémio foi repartido por um total de 10 boletins, dois deles registados em território nacional.

A título individual, são quase 26 mil euros por premiado.

Já o quarto prémio rendeu pouco acima de 6000 euros a 21 apostadores, com três deles a registarem o boletim em Portugal.

Reveja aqui o sorteio e os números do Euromilhões desta sexta-feira.

