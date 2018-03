Nas Notícias Jackpot de terça-feira no Euromilhões aumenta para os 61 milhões de euros Por

Já começa a ser hábito: ninguém acertou, nesta sexta-feira, na combinação vencedora do Euromilhões, que tinha 50 milhões de euros em jogo. O próximo jackpot é de 61 milhões.

O prémio extraordinário começou nos 28 milhões de euros, depois de ninguém ter acertado no primeiro prémio de 17 milhões, aumentou para os 37 e hoje já ia nos 50 milhões. Mas nem assim…

Mais uma vez, o sorteio do Euromilhões não permitiu que alguém acertasse na chave para a fortuna, pelo que na próxima terça-feira o jackpot será no valor de 61 milhões de euros.

De acordo com a informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve dois apostadores a dividirem o segundo prémio, ambos com boletim registado no estrangeiro.

Cada um destes excêntricos vai receber 596 941,01 euros.

Em Portugal, foram registados quatro dos 21 boletins que dão acesso ao terceiro prémio.

Feitas as contas, é uma recompensa individual no valor de 13 241 euros.

Também o quarto prémio contemplou quatro boletins registados em território nacional, de entre um total de 39.

São quase 3500 euros por contemplado.

Reveja aqui os números do Euromilhões de sexta-feira.

