Jackpot de sexta no Euromilhões vai render 43 milhões de euros

O sorteio do Euromilhões da próxima sexta-feira vai ter um jackpot ainda mais reforçado. Ninguém acertou na combinação vencedora de hoje, que valia 37 milhões de euros.

À terceira, não foi de vez. Esta terça-feira, o sorteio do Euromilhões tinha em jogo um primeiro prémio extraordinário de 37 milhões, depois de ninguém ter arrecadado o jackpot de 28 milhões, fruto de um sorteio de 17 milhões sem vencedores.

Mas hoje houve um apostador em Portugal com 212 510,87 motivos para sorrir, de acordo com a informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

De entre os quatro apostadores a dividirem o segundo prémio, um deles registou o boletim em território português. E são precisamente 212 510,87 euros que vai receber.

O terceiro prémio foi repartido por um total de sete boletins, um deles registado em Portugal.

O valor deste prémio é ligeiramente superior a 28 mil euros por contemplado.

Já o quarto prémio rendeu pouco abaixo de 2500 euros a 39 apostadores, sendo que quatro deles registaram o boletim em território nacional.

