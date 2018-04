Mundo Jackpot do Euromilhões sai no estrangeiro Por

O jackpot do Euromilhões saiu a um apostadores estrangeiro, nesta sexta-feira. O boletim premiado abre ‘o cofre’ com cerca de 76 milhões de euros.

De acordo com informação do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, um boletim foi registado, no estrangeiro, com os cinco números e duas estrelas que acabaram por ser sorteadas.

Assim, 76 milhões de euros seguem para o premiado.

O segundo prémio tocou em sorte a dois apostadores, ambos com boletim registado no estrangeiro, e a cada um caberá um valor a rondar os 615 mil euros.

Quanto ao terceiro prémio saiu a sete apostadores, nenhum com boletim registado em Portugal, e cada um receberá cerca de 40 mil euros.

Para Portugal chegam cinco de 35 quartos prémios. Cada um dos premiados irá receber cerca de quatro mil euros.

