Jackpot de 76 milhões nesta sexta-feira no Euromilhões

Sexta-feira é dia de sorteio do Euromilhões e os apostadores têm à sua espera um jackpot de 76 milhões de euros no sorteio dos sorteios, para quem adivinhar os cinco números e as duas estrelas. O PT Jornal irá mostrar-lhe em última hora e primeira mão a chave sorteada.

Para o concurso 028/2018, os apostadores têm à sua espera um jackpot extraordinário.

Depois de ninguém ter acertado na chave, na terça-feira, o prémio aumentou e está agora em 76 milhões de euros.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no último sorteio, um segundo prémio saiu a cinco apostadores, entre os quais um com boletim registado em Portugal.

Cada um receberá cerca de 165 mil euros.

Três foram os boletins premiados com um terceiro prémio, todos estrangeiros, e vão receber cerca de 64 mil euros.

O quarto prémio saiu a 42 apostadores, dos quais nove registaram a sua aposta em território nacional, e cada um receberá dois mil euros.

A combinação vencedora desta sexta-feira será divulgada em última hora e primeira mão pelo PT Jornal.

Como hoje é sexta-feira, é dia do sorteio do M1lhão.

Como é habitual, a chave do M1lhão, que semanalmente entrega um milhão de euros a um apostador com boletim registado em território nacional, será também divulgada nesta noite.

Relativamente aos prémios mais elevados importa salientar que uma parte desse valor terá de ser entregue ao Estado para efeitos fiscais.

Segundo a legislação em vigor em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

