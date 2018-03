Desporto Já é conhecido o onze de Portugal Por

Já é conhecido o onze de Portugal para o duelo frente à Holanda, que se realizará nesta terça-feira. Fernando Santos faz uma ‘revolução’ nas apostas iniciais.

Com Cristiano Ronaldo a chefiar em campo a equipa, os campeões europeus avançam apenas com outro jogador que já tinha sido titular na passada sexta-feira, diante do Egito – Rolando.

De resto, mudanças em todos os setores da turma das quinas.

Desde logo na baliza com Anthony Lopes a render Beto.

Na defesa irá jogar João Cancelo (defesa direito), Mário Rui (defesa esquerdo) e a dupla de centrais será formada por José Fonte e Rolando.

No meio-campo, Adrien Silva, André Gomes e Manuel Fernandes, enquanto que o ataque terá Ricardo Quaresma, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Este é o nosso 11 inicial para o jogo frente à Holanda! Vamos, Portugal! #ConquistaOSonho pic.twitter.com/zFtsOe9C2X — Portugal (@selecaoportugal) 26 de março de 2018

