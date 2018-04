Apresentações/Novidades Iveco lança Stralis X-Way Por

Aproveitando o ‘Intermat Paris 2018’, e em resposa ao apelo do presidente francês para uma conversão em massa das frotas de veículos pesado para gás natural, a IVECO apresentou o novo Stralis X-Way.

Não apenas a marca revelou o novo modelo como também todas as duas propostas para a indústria de construção, para os setores de estradas, urbao, de reciclagem e pedreias no stand da CASE no âmbito do Salão Internacional Intermat.

O presidente Emmanuel Macro tinha apelado para que todas as frotas de veículos pesados que circulam em França passem a operar com gás natural, e o novo camião da IVECO vem responder a esse repto.

O Stralis X-Way foi desenvolvido para a logística da construção, e constitui uma resposta perfeita ao actual ‘boom’ de crescimento registado neste sector, conduzido pelo projecto ‘Grand Paris’. A unidade em exposição é, naturalmente, a versão a gás natural do novo modelo, solução ideal para operar na capital francesa devido à forte aposta da cidade na redução de emissões.

Este novo modelo da IVECO combina a melhor a melhor eficiência de consumos e as tecnologias de segurança da IVECO com a reconhecida capacidade fora de estrada dos seus mais robustos veículos, de modo a proporcionar elevados índices de produtividade, a melhor capacidade de carga da classe e um excelente valor de custo total de propriedade.

No que toca à área da reciclagem, a marca expôs em Paris um Stralis X-WAY Hook Lifter, ideal para a indústria da reciclagem, graças à sua enorme capacidade de manobra, dimensões gerais compactas, distancia ao solo, tracção e grande capacidade de carga.

Já no setor urbano a IVECO apresentou o Daily Blue Power, a gás natural – eleito “Furgão Internacional do Ano 2018” – e o Stralis X-WAY NP (Natural Power), vincando a aposta da marca em soluções inovadoras em termos de sustentabilidade, as quais são cada vez mais procuradas devido ao combate às Alterações Climáticas e aos problemas que afectam a qualidade do ar em zonas urbanas.