Desporto Italo Ferreira impede despedida vitoriosa de Mick Fanning na 2.ª etapa do circuito de surf Por

O brasileiro Italo Ferreira venceu o Rip Curl Pro Bells Beach, da segunda etapa do circuito mundial de surf, impondo–se ao australiano Mick Fanning, que terminou a carreira profissional.

Fanning, campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013, pôs termo a 17 anos no circuito onde venceu pela primeira vez um campeonato, em 2001, como ‘wildcard’.

O australiano falhou o quinto triunfo em Bells Beach, ao totalizar na final 12,83 pontos (8,1 e 4,73), contra 15,66 (7,33 e 8,33) de Italo Ferreira, que divide a liderança do ‘ranking’ mundial com o australiano Julian Wilson, vencedor da primeira etapa, na Gold Coast, também na Austrália.

“Hoje foi um dia verdadeiramente especial. Sempre disse que queria terminar aqui em Bells. Obrigado a todos, foi incrível ver todo o apoio em Torquay. Foi a minha 20.ª vez em Bells Beach. Só quero agradecer à minha família por todo o apoio que tive nestes anos, aos meus amigos por terem tornado isto inesquecível. Foi uma carreira incrível e estou grato a todos”, referiu Fanning, de 36 anos.

Italo Ferreira conquistou o primeiro triunfo no circuito, depois de um percurso imparável na prova, eliminando nas meias-finais o compatriota Gabriel Medina, ‘carrasco’ de Frederico Morais nos quartos de final, depois de ter superado o havaiano Ezekiel Lau, nos ‘quartos’, e na terceira ronda o também brasileiro Filipe Toledo, com quem tinha disputado a final em Peniche em 2015.

Com o quinto lugar na segunda prova australiana, Frederico Morais subiu duas posições, para o 11.º posto do circuito, que ocupa com os mesmos 6.410 pontos de Toledo.

Na competição feminina, a australiana Stephanie Gilmore, seis vezes campeão do mundo, venceu a prova pela quarta vez na carreira, ao derrotar na final a havaiana Tatiana Weston-Webb, e assumiu a liderança do ‘ranking’ mundial.

A próxima etapa dos circuitos mundiais, a última na Austrália, vai ser disputada entre quarta-feira e 22 de abril, em Margaret River.