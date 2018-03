Mundo Italiana que sexo oral a troco de votos quer ser política Por

Chama-se Paola Saulino e tornou-se conhecida por ter prometido (e alegadamente cumprido a promessa) fazer sexo oral a troco de votos num referendo realizado, recentemente, em Itália. Agora, a jovem atriz e modelo italiana equaciona fazer carreira política, isto numa altura em que o país transalpino atravessa um impasse após as eleições.

Fez sexo oral a 700 homens, em apenas três meses, e por causa disso tornou-se conhecida e mediática não apenas em Itália mas um pouco por todo o mundo.

Agora, Paola Saulino – que tinha declarado o seu apoio eleitoral a Silvio Berlusconi – admite avançar com uma carreira política própria.

“Vou tomar posições, vou defender o que acredito, não importa em que partido estiver. É a primeira vez que penso nisto a sério e adorava fazer carreira na política”, explica Paola Saulino, em declarações citadas pela imprensa italiana.

Depois do polémico método para a angariação de votos (recorde-se que Paola pretendia premiar os homens que votaram ‘não’ no referendo constitucional em Itália), a modelo equaciona agora avançar com uma carreira na política.

Paola diz ser “mulher de palavra”.

Aliás, chegou a pedir desculpa por ‘só’ ter feito o ’tour do prazer’ a 700 homens e não a muitos mais como pretendia.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar