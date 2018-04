Nas Notícias “Isto é humilhar as pessoas”, diz Marques Mendes sobre Bruno de Carvalho Por

Marques Mendes não deixou passar em claro a polémica que se vive em Alvalade desde a passada quinta-feira, altura em que Bruno de Carvalho criticou durante os jogadores após a derrota frente ao Atlético de Madrid. “Isto é humilhar as pessoas”, considerou.

O comentador da SIC não se inibiu de opinar sobre a realidade que se vive por estes dias no Sporting, considerando que “não se fazem críticas públicas ou nas redes sociais aos atletas do clube ou a qualquer trabalhador de uma empresa”, já que isso é, no seu entender, “humilhar” e “maltratar as pessoas”.

Por uma “questão de bom senso”, Marques Mendes considera que se havia a dizer deveria ter sido feito “em privado”, antes de sublinhar que “no Sporting, tal como em qualquer outro clube, o presidente tem de se lembrar sempre que é o presidente e não o dono do clube”.

“Quando o presidente se esquecer disso, no Sporting ou em qualquer outro clube, é necessário haver alguém, com estatuto, capaz de não ser um ‘yes man’, com coragem para dizer as verdades e até ser banido de funções”, frisou.

A terminar, Marques Mendes defendeu que é preciso relembrar aos presidentes que “houve clubes antes deles e que continuará a haver depois”.

27 PARTILHAS Partilhar Tweetar