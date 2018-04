Desporto “Isto ainda não acabou”, avisa Rui Vitória Por

Rui Vitória garantiu, nesta sexta-feira, que Jonas está fora do jogo contra o Estoril, confirmando assim que o brasileiro voltará a não dar o seu contributo à equipa. Mas a conferência ficou marcada por um discurso forte e bem direcionado do técnico a avisar que a luta pelo campeonato “ainda não acabou”.

“Isto ainda não acabou. Vamos com a máxima ambição. Faltam quatro jornadas. Já estivemos atrás, na frente, agora estamos atrás dois pontos. Antes da derrota fizemos nove vitórias seguidas”, salientou o treinador do Benfica.

E acrescentou: “Se ganharmos o campeonato fazemos cinco vezes seguidas e uns não ganham há cinco [anos] e outros há 17 [anos]. Não vão ganhar todos.”

Sobre o plano de treinos ao longo da semana e a forma como a equipa pretendeu ultrapassar a derrota com os dragões, Rui Vitória foi claro.

“Não andamos a dar abracinhos. Fomos trabalhar.”

A antevisão de lançamento ao jogo contra o Estoril serviu ainda para falar sobre o duelo contra o FC Porto e a estratégia adotada.

“As substituições valem o que valem. 17 golos já foram tirados do banco”, revelou sobre as críticas que tem sido alvo por causa da estratégia utilizada no embate frente aos portistas.

Quanto ao facto do Benfica jogar sempre primeiro que os dragões nas próximas rondas, Rui Vitória salientou “não ter preferência de jogar antes ou depois”.

Sobre o jogo contra o Estoril, o treinador dos encarnados antecipa dificuldades.

“Espero um jogo complicado, com uma equipa que vai querer causar problemas”, afirmou o treinador encarnado, em conferência de imprensa.

O duelo contra o Estoril está agendado para as 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota.

