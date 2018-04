Mundo Israel suspende acordo de transferência de migrantes poucas horas após o seu anúncio Por

O primeiro–ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje a suspensão do acordo estabelecido com as Nações Unidas para transferir migrantes africanos atualmente em Israel para países ocidentais, um acordo que tinha sido anunciado há poucas horas.

“Decidi suspender a aplicação desse acordo e repensar os seus termos”, escreveu Benjamin Netanyahu na sua página oficial do Facebook, citada pela agência France Presse, indicando que está atento às críticas relativas a esse acordo, que consistia na saída de Israel de m ais de 16 mil migrantes para países ocidentais como o Canadá, a Alemanha e a Itália.

As autoridades israelitas tinham anunciado hoje que chegaram a um acordo com a ONU para permitir “a partida de pelo menos 16.250 migrantes africanos para países ocidentais”.

Poucas horas depois, a Itália negou estar abrangida por este acordo sobre a reinstalação de migrantes africanos em países ocidentais.

“[Não existe] qualquer acordo” com a Itália, no âmbito do compromisso concluído entre Israel e o Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) para a reinstalação desses migrantes, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano em comunicado, sem fornecer mais pormenores.

